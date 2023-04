Mánager de Israel Adesanya: “WWE está en la lista”

Israel Adesanya vuelve a ser el Campeón Mundial de Peso Mediano UFC y si bien de haber perdido no se hubiera retirado sí puede decirse que su carrera en las MMA ha recibido un nuevo impulso, lo cual significa, aunque dejamos claro que esto no tiene tanta relación como puede parecer, que la posibilidad de que se una a la WWE está todavía más lejana en el tiempo. Aún así, no está ni mucho menos descartada. Esto decía The Last Stylebender hace unos días: “Eso es más adelante en la carretera, eso es más tarde en la carretera. La Attitude Era fue mi era de lucha libre”.

Embed from Getty Images

> WWE, en la lista de Israel Adesanya

De hecho, no solo él lo tiene en mente sino también su mánager, Tim Simpson, quien estuvo hablando de ello recientemente en ESPN:

“Está en su lista de deseos, seguro. Él quiere [hacer un combate]. Ha sido muy disciplinado. Hemos rechazado oportunidades de actuación. Ha sido muy disciplinado acerca de ser un atleta. Porque sabe que eso es todo en su futuro. Entonces, no puedo verlo hacerlo mientras todavía está compitiendo. ¿Pero en el futuro? Definitivamente está en la lista de deseos”.

Así que iremos viendo cómo se desarrolla la carrera de Israel Adesanya como peleador y en qué momento puede darse realmente su entrada a la lucha libre profesional. De momento, está descansando y disfrutando tras su reciente coronación. Es pronto para saber quien será su nuevo oponente en UFC pero es de suponer que volverá al octágono después del verano.

¿Crees que Israel Adesanya tendría éxito en WWE?

Embed from Getty Images