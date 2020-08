Dominik Mysterio llevaría máscara tras SummerSlam 2020

Hoy tuvimos un primer aperitivo de cómo lucirá el atuendo de Dominik Mysterio en SummerSlam 2020, cita que supondrá su estreno competitivo ante Seth Rollins. Y a priori, el joven debutante afrontará tamaño reto a cara descubierta, sin seguir los pasos de su progenitor en este aspecto. Rey Mysterio hablaba así de la posibilidad de que Dominik usara máscara en una entrevista de finales de 2018.

«No, no creo que quiera usar máscara. Tendría algo muy especial que hacer con una máscara sólo para representar y hacer honor a su padre, pero él ya sabe que al hacer esto desde chico y con tantas fotografías de nosotros juntos, sería extraño...»

Sin embargo, el año pasado, Gorilla Position aseguraba esto.

«Aparentemente, lo que Rey quiere es transferirle su máscara. Y eso es lo que le dijo a WWE, que eventualmente quiere que Dominik lleve la máscara. Quiere un combate con Dominik que sirva de pase de antorcha».

► ¿Príncipe Mysterio en ciernes?

Y en una entrevista de ESPN publicada hoy como previa de SummerSlam, progenitor y vástago respondieron a la pregunta de si Dominik Mysterio hará honor a su "apellido" luchístico. He aquí lo dicho por "The Master of 619".

«Hemos hablado de ello. Sin duda tiene que continuar con la dinastía Mysterio. Está en sus genes. Creo que eventualmente incorporaremos esto y crearemos una buena historia para que así los fans entienden la rica historia que hay detrás de la lucha libre y las máscaras».

A lo que Dominik añadió.

«Siempre he querido llevar una máscara, principalmente por la tradición. Es importante que la tradición continúe. Ahora, con mi cara mostrándose por ahí, pienso que tendrá que ser introducida de una manera un poco distinta para que así la gente lo entienda. Por supuesto que quiero llevar una, pero tiene que ser presentada de manera adecuada».

