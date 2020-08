WWE ofrecerá encuentro virtual con sus Superestrellas este fin de semana

SummerSlam ha sido promocionado como la fiesta más grande del verano desde su primera edición en 1988, y considerando las circunstancias por las que el mundo ha atravesado este año, WWE se ha trasladado al Amway Center, donde nos presentará el WWE ThuderDome, el cual se estrenará este viernes durante el episodio de SmackDown, y que llevará a los aficionados de WWE al evento de forma virtual. Vince McMahon se ha mostrado optimista con este nuevo concepto y el registro de fanáticos prácticamente se agotó en cuestión de minutos.

El evento en sí va más allá de un simple PPV, y suele ocupar un fin de semana completo, incluyendo el espectáculo principal y las sesiones donde fanáticos conocen y saludar a las Superestrellas de la WWE. Si bien las circunstancias son diferentes esta vez, ahora WWE ha encontrado una forma de generar la acostumbrada interacción con los fanáticos.

WWE anunció recientemente su enfoque innovador de hacer que los fanáticos formen parte del fin de semana de SummerSlam, mediante la realización de encuentros y saludos virtuales con las Superestrellas. Así lo anunció la compañía:

JUST ANNOUNCED: #SummerSlam Virtual Meet & Greets!

Join your favorite @WWE Superstars for one-on-one live video chats this Sat, Aug 22 - Mon, Aug 24.

Tickets available today at 12pm ET! https://t.co/08605uEe5e

— WWE SummerSlam (@SummerSlam) August 19, 2020