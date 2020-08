Nuevas informaciones sobre la salida de Renee Young de WWE

Noticia del día y seguramente del mes. Quizás del año si no fuera por la crisis de la COVID-19. Este mediodía, nos pillaba por sorpresa el reporte original de Outkick, seguido del de PWInsider, acerca de que Renee Young notificó hace una semana a WWE su intención de dejar la empresa y que lo haría de manera inminente. Información confirmada poco después por el Wrestling Observer y el resto de medios especializados estadounidenses con fuentes fidedignas dentro del gigante estadounidense.

Y ahora, Alex McCarthy de talkSPORT publica hasta cuándo se espera que Young continúe ligada al Imperio McMahon.

Renee Young is set to depart WWE after SummerSlam. It's believed she handed in her notice a week ago. [Multiple]



PW Insider says it has confirmed the report with several sources.



What a big loss to WWE - Renee is tremendous.