Primer vistazo al atuendo de Dominik Mysterio para SummerSlam

Pocas veces en la historia de WWE un talento ha disputado su primer combate oficial bajo el segundo mayor evento anual de la compañía y ante un rival de categoría estelar del nivel actual de Seth Rollins.

Dominik Mysterio gozará de tamaño privilegio este domingo, que también supone un arma de doble filo en caso de que su actuación resulte fallida, protagonizando uno de los combates más promocionados de SummerSlam 2020.

► Ahora es el turno de Dominik

Y el acontecimiento merecerá una caracterización a la altura. Después de revelarse su tema de entrada oficial, ahora tenemos una pequeña muestra de cómo lucirá el hijo de Rey Mysterio Jr. en su estreno como luchador profesional, de parte de Hayashi Masahiro.

Masahiro ha diseñado en el pasado partes del atuendo de "The Master of 619", incluyendo máscaras, y este posteó en las últimas horas un par de imágenes que dejan entrever los diseños que portará Dominik en "The Biggest Party of the Summer".

La noticia más reciente al respecto de este esperado combate se dio el lunes en Raw. Finalmente, Rey estará apoyando a Dominik en su esquina, al igual que Murphy guardará las espaldas de Rollins. Porque recordemos que se tratará de una Pelea Callejera, donde no habrá descalificaciones. A menos que "The Monday Night Messiah" no intente otra extracción de ojo, claro.

Les recuerdo el cartel concretado hasta el momento para SummerSlam 2020, PPV a emitirse el 23 de agosto desde el Amway Center de Orlando (Florida).

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

CAMPEONATO UNIVERSAL

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Sasha Banks (c) vs. Asuka

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Asuka

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS; HURT BUSINESS VETADOS DE RINGSIDE

Apollo Crews (c) vs. MVP

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

The Street Profits (c) vs. Andrade y Ángel Garza

Cómo ver NXT TakeOver: XXX - Horarios por país

Cómo ver SummerSlam 2020: horarios por país

_____________________________________

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.