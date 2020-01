Dolph Ziggler es una de las Superestrellas WWE que no tienen pelos en la lengua y es directo al manifestar las cosas, como por ejemplo, la molestia que con la empresa, después de ver el regreso de Edge al ring tras 9 años, en el PPV Royal Rumble 2020. Básicamente, la queja se debió a que las cámaras de la transmisión original no capturaron la primera lanza que propinó Edge (contra el propio Ziggler), aunque luego WWE corrigió su error subiendo un video exclusivo con tan importante momento.

► Dolph Ziggler quería perder contra The Miz en No Mercy 2016

Hablando en el último episodio del podcast de Corey Graves After The Bell, Dolph Ziggler reveló que quería perder contra The Miz en No Mercy 2016 y dejar la WWE durante al menos un año.

De cara a dicho encuentro, parecía que la estancia de Ziggler en la WWE estaba a punto de terminar después de que accediera a arriesgar su carrera contra su viejo rival, que en aquel momento tenía el Campeonato Intercontinental. Sin embargo, se tomó la decisión de que Ziggler ganara la lucha Título vs. Carrera, a pesar de que el «Show Off» dejó en claro que quería un resultado diferente.

«Dije: ‘Tengo que irme ahora. No voy a volver a firmar un contrato o ¿voy a fingir una lesión?. No sé, pero tengo que irme’. Descubrí que voy a poner mi carrera en la línea contra The Miz, uno de mis favoritos. Dije: ‘Esto es perfecto’.»

Ziggler dijo que asumió que perdería el encuentro antes de tomarse un descanso de la WWE, pero terminó ganando y teniendo un reinado de cinco semanas como Campeón Intercontinental WWE antes de volver a perder el título frente a The Miz en un episodio de SmackDown.

«Cualquiera que mire hacia atrás, te lo prometo, quería que ese fuera mi último encuentro, al menos durante un año o algo así. Fue una reacción increíble y un momento divertido, pero al día siguiente volvimos a ser Dolph Ziggler y lamentablemente no lo aprovechamos. Entonces, necesitaba salir de allí”.

Esta no es la primera vez que Ziggler haya expresado su deseo de abandonar WWE, ya que luego de su lucha contra Goldberg en Summerslam 2019, también había amenazado con salir de la compañía, aunque aquello no prosperó.