Más sobre el despido de los presidentes de WWE: Vince McMahon y su ley

En un anuncio que sacudió la actualidad informativa ayer, supimos que George Barrios y Michelle Wilson, quienes llegaron a WWE en 2008 para estar al frente de las estrategias financieras de la compañía y en 2018 pasaron a ocupar el cargo de co-presidentes, fueron despedidos, sin sustitutos de momento (únicamente con Frank Riddick III como director financiero de forma interina).

Salida que llega después de que los beneficios netos de WWE cayeran en 2019, al igual que la facturación. Y como Vince McMahon sigue siendo quien manda, estos sirvieron de cabeza de turco. Así lo resumió Dave Meltzer en un tuit.

Scapegoats as earnings to be announced Thursday are said to be lower than expected.

— Dave Meltzer (@davemeltzerWON) January 30, 2020