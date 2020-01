El día de hoy, se hizo un importante e interesante anuncio en relación con la junta directiva de WWE. Vince McMahon, y varias otras cabezas tomaron, la decisión, y Michelle Wilson y George Barrios, han sido despedidos.

Wilson y Barrios fueron ascendidos a copresidentes de WWE en febrero de 2018, luego que estuvieran al mando de un proyecto de transformación a un modelo comercial multiplataforma durante 4 años, que incrementó las ventas de WWE.

La noticia fue anunciada en el sitio web corporativo de la empresa, y tomó a todos por sorpresa. Abandonan la compañía «con efecto inmediato», y ya no serán parte de la junta directiva.

En 2019, tanto Wilson como Barrios ganaban 935 mil 250 dólares. Como pocas veces, el señor McMahon fue claro en el por qué de su decisión:

«Me gustaría agradecer a George y Michelle por sus más de 10 años de servicio y sus contribuciones a la organización. Estoy agradecido por todo lo que se logró durante su mandado, pero la junta y yo decidimos que era necesario un cambio, ya que tenemos diferentes puntos de vista sobre la mejor manera de lograr nuestras prioridades estratégicas para avanzar.

«Contamos con un equipo profundo de ejecutivos talentosos, experimentados y comprometidos en toda la organización, y la junta y yo tenemos una gran confianza en nuestras capacidades colectivas para crear contenido convincente, involucrar a nuestra base global de fans en todas las plataformas, aumentar los ingresos y generar valor para los accionistas«.

Durante los últimos meses, tanto Barrios como Wilson vendieron el 80% de sus acciones.

It's not like they fired the President, they fired both Presidents at the same time without any replacement in sight. https://t.co/tidcfYqPN7

— Dave Meltzer (@davemeltzerWON) January 30, 2020