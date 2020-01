Miesha Tate elogia a Cris Cyborg tras ganar el título Peso Pluma de Bellator. Tate está asombrada de la capacidad de Cris Cyborg para adaptarse incluso en esta etapa de su carrera.

Cris Cyborg hizo su salida de UFC y fue tras el oro en Bellator. Terminó siendo exitosa en su búsqueda, deteniendo a Julia Budd para capturar el título de peso pluma femenil. Tate cree que la victoria mostró que Cyborg todavía está evolucionando.

Hablando con Ryan McKinnell sobre SiriusXM, Tate explicó lo que hace que esta versión de Cyborg se destaque

«Ella es casi única en su clase y me gustó su enfoque. ¿Sabes lo que aprendí de esta pelea con Cyborg y Julia Budd? Julia Budd, físicamente, creo que está a la par con Cyborg, y no muchas mujeres en el nivel de las 145 libras diría que compiten con Cyborg, fuerza por fuerza. Julia Budd es una de esas mujeres. Ella es tan grande, si no más grande, si te puedes imaginar, que Cyborg» .

Tate continuó diciendo que está impresionada por la paciencia de Cyborg desde su derrota por nocaut ante Amanda Nunes.

«La fuerza no fue una discrepancia en esto. Cyborg fue la mejor mujer esa noche. Lo que me gustó es que, en el primer round, Cyborg no salió como una loca como había hecho innumerables veces antes y creo que fue su error contra Amanda Nunes y dije eso. Si ella no respeta eso, se lastimará. Amanda tiene una mano derecha que puede alejar a cualquiera, hombre o mujer. Te estoy diciendo en este momento, te rompes con esa cosa, lo más probable es que estés cayendo. Cyborg salió con imprudente abandono y ella fue encerrada. ¿Pero qué aprendió ella después de eso? Esto es una señal reveladora de un veterano de alguien que todavía está evolucionando, a pesar de que ha estado en el juego durante tanto tiempo «.