John Cena: "Brock Lesnar es el mejor de la historia"

18 años después de su ascenso a la cima de WWE, Brock Lesnar sigue siendo EL rival a batir para cualquier Superestrella que pretenda imponer su propia ley sobre el ring de esta empresa. De hecho, tal es su superioridad, que decidió entrar en primer lugar en el reciente Royal Rumble varonil, donde eliminó a 13 competidores de manera consecutiva, hasta que la afortunada combinación de un golpe bajo de Ricochet y una Claymore Kick de Drew McIntyre hizo que quedase eliminado.

Combate que, según reporta Dave Meltzer bajo el más reciente boletín del Wrestling Observer, contó con la injerencia creativa de «The Beast». Y que John Cena, uno de los grandes rivales de Lesnar, siguió muy de cerca, como «The Champ» reveló bajo una entrevista reciente concedida a Sports Illustrated. Compartiendo, de paso, una interesante opinión acerca del actual Campeón WWE.

Me enorgullece decir que vi Royal Rumble en mi casa, por WWE Network, y pienso que el evento, especialmente el Rumble, fue realmente bueno. Y si lo viste desde Houston o estabas en la audiencia, diría que no me echaron de menos. Pienso que el evento fue muy especial. Fue genial poder verlo como fan, sin miedo de pensar en que me lo estaba perdiendo. Simplemente, disfrutar del evento.

Y puedo decir con toda sinceridad que creo que Brock Lesnar es el mejor luchador que he visto. Sé que es una opinión, y si quieres un titular guay, ahí va: creo que es el mejor luchador de la historia. Pienso que su actuación en el Rumble fue un ejemplo de cómo definirte, de cómo impulsar a quienes te rodean, prestigiar el campeonato, consolidar la importancia de un evento. Hizo todo eso en menos de 30 minutos, y yo verdaderamente no tengo la habilidad para hacer eso. Fue genial ver a un maestro ofrecer una muestra de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. El Rumble me dejó una grata impresión.

De verdad creo que Lesnar es el mejor de la historia. Pienso que él entiende bien quién es. Es el mejor, y cuando hace falta que se muestre dominante, es el mejor en situaciones de riesgo. Hace mejor a la gente. Sigue habiendo una aura especial en torno a él que hace que la gente quiera verlo, y cuando sale ahí fuera nunca decepciona […]

Tiene mucha fe en su presencia, tiene una presencia tan característica, que no puedes ignorarlo. Nunca hace que otro malgaste su tiempo, todo lo que hace es especial, todo tiene un significado y para nada es egoísta. Es uno de los luchadores más generosos de WWE, y esa es la característica que define a un verdadero maestro y a un verdadero profesional. Fue increíble de ver. Me quedé con la boca abierta al ver el Rumble.