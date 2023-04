¿Cuántas opciones mejores que Baron Corbin había para ser el último rival de Kurt Angle? Ya no solo entre los luchadores de la WWE en activo actualmente sino entre quienes fueron propuestos por el mismo miembro del Salón de la Fama. Sin desmerecer a The Lone Wolf, pues él tiene sus talentos, pero no era ni el más adecuado para tener un buen combate, ni para cargar al medallista de oro olímpico durante el mismo, ni había una gran historia con él… Pero, ya sabemos, Vince McMahon. ¿Por qué hace lo que hace? Solo él lo sabe.

> Dolph Ziggler habla de Kurt Angle

Y ahora sabemos que Dolph Ziggler esperaba ser quien retirara a The Wrestling Machine. The Show Off era una mucho mejor opción en todos los sentidos y recientemente estuvo hablando de ello en Comedy Store Wrestling. Como curiosidad, ambos compartieron el encordado en tres ocasiones, dos de ellas fueron en luchas Royal Rumble, mientras que una fue un mano a mano, en Crown Jewel 2018.

“Ese combate de Kurt, no nos dijeron quién lo iba a hacer hasta un par de semanas después y yo dije: ‘Hombre, ¿finalmente me darán un combate individual en WrestleMania y podré estar en el ring con mi héroe Kurt Angle? La razón por la que tengo un trabajo en la lucha libre es porque a Kurt Angle le estaba yendo tan bien que me dieron una oportunidad. Era tan bueno que conseguí una prueba. Yo estaba como: ‘Finalmente tengo un combate en Mania, finalmente tengo un uno contra uno, es mi héroe. Ni siquiera me importa si gano o pierdo, retirarlo es genial’. Estaba muy celoso de eso”.

