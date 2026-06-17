D’Lo Brown cree que The Rock podría comprar WWE: «Él y Triple H no se agradan»

WWE pertenece actualmente a Endeavor. Tras la adquisición de la empresa de lucha libre en 2023 se fusionó con UFC para formar TKO, y Dwayne “The Rock” Johnson forma parte de su consejo directivo.

Aunque TKO está valuada actualmente en 37 mil millones de dólares, si en este momento decidieran vender únicamente la WWE, no pedirían menos de 20 mil millones. A pesar de ello, D’Lo Brown piensa que The Rock podría, algún día, comprar WWE.

Brown y Rock fueron compañeros de equipo a finales de los noventa como miembros de The Nation of Domination, grupo liderado originalmente por Faarooq en el que The Rock —entonces Rocky Maivia— dio el salto que lo convirtió en una de las mayores estrellas de la historia de la empresa. Brown, junto a Mark Henry y Kama Mustafa, formó parte del núcleo del grupo que acompañó esa transformación, y con el tiempo llegó a ser, en sus propias palabras, de los más cercanos a Johnson dentro de la facción.

► El escenario que planteó D’Lo Brown

En el podcast The Coach & Bro, conducido por Jonathan Coachman y Vince Russo, Coachman planteó la posibilidad de que The Rock y su compañía de producción, Seven Bucks Productions, se hicieran con el control de WWE, designando al exlibretista de la empresa Brian Gewirtz como cabeza del equipo creativo. Brown coincidió en que ese escenario era posible y aprovechó para señalar la tensa relación entre Johnson y Triple H:

“Podría ver a Seven Bucks intentando comprar WWE y a Rock siendo dueño de todo. Volvamos a algo más que dijiste: Triple H y Rocky no se llevan bien. Son altamente competitivos, y eso se ve en cámara. Ahora, Paul y Dwayne no se agradan, y definitivamente son como el agua y el aceite. Así que está la tensión en pantalla, y luego está la tensión real tras bastidores. Y esa no es mi historia para contar. Solo sepan que no todos se llevan bien”.

► ¿En verdad podría The Rock comprar WWE?

Coachman había predicho el año pasado que Triple H sería despedido de su rol como cabeza creativa en un plazo de 18 meses, señalando precisamente la tensa relación entre ambos.

Sin embargo, mientras Coachman y Brown contemplan la posibilidad de que Triple H quede fuera, TKO lo respalda plenamente: Hace algunas semanas firmó un contrato multianual con la empresa.

Por otro lado, ya dijimos que WWE cuesta alrededor de 20 mil millones de dólares. Si The Rock quisiera comprar la empresa necesitaría encontrar a muchos inversionistas, porque su fortuna, de acuerdo a Forbes es de ‘sólo’ 800 millones de dólares.