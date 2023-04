ÚLTIMA HORA: Endeavor anuncia compra de WWE

Durante la tarde del domingo, antes de que se lleve a cabo la segunda noche de WrestleMania 39, la noticia que copó los titulares de la WWE durante este domingo fue la posible venta de la compañía a Endeavor Group, empresa matriz de UFC. Así lo informó Alex Sherman de CNBC News. Según el medio, UFC y WWE se fusionarán en una nueva empresa que cotizará en bolsa a partir de ese momento, y tanto Vince McMahon como Nick Khan mantendrían sus roles ejecutivos, pero sin mencionar nada de la situación de Triple H, quien posterior al reciente evento premium evitó dar mayores comentarios sobre esta transacción.

Y tal como fuera anunciado por CNBC, la mañana de este lunes, en plena resaca de WrestleMania 39, Endeavor y WWE anunciaron finalmente el acuerdo al cual llegaron por la venta de esta última por una suma aproximada de 9 mil millones de dólares. El acuerdo básicamente permitirá la creación de una nueva compañía que fusionará WWE y UFC, con Endeavor manteniendo la participación mayoritaria con el 51% de las acciones, dejando a los accionistas actuales de la WWE a cargo del 49% restante. También se indicó que la nueva empresa será cotizada en bolsa y estará valorada en 21 mil millones de dólares.

Today, @Endeavor announced it has signed an agreement to form a $21+ billion global live sports and entertainment company made up of @UFC and @WWE. https://t.co/lPrkBmKJXm pic.twitter.com/ZBk95c5exU

— Endeavor (@Endeavor) April 3, 2023