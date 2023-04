Aparte de WrestleMania 39, la noticia que copó los titulares de la WWE durante este domingo fue la posible venta de la compañía a Endeavor Group, empresa matriz de UFC. Así lo informó Alex Sherman de CNBC News. Según el medio, UFC y WWE se fusionarán en una nueva empresa que cotizará en bolsa a partir de ese momento, y tanto Vince McMahon como Nick Khan mantendrían sus roles ejecutivos, pero no se menciona nada en torno a Triple H.

► Hermetismo sobre posible venta de WWE a Endeavor

Durante la conferencia de medios que se llevó a cabo tras la conclusión de la segunda noche de WrestleMania 39, se le hizo una pregunta a Roman Reigns sobre la próxima venta de WWE. El Jefe Tribal admitió que no ha escuchado mucho sobre esa noticia, porque se estaba preparando para su gran partido, pero añadió que cualquier posible comprador tiene suerte de tenerlo.

“Estuve ocupado hoy aplastando a tu favorito, así que realmente no sé mucho sobre eso, pero hoy es un día ocupado para mí. Pase lo que pase, estoy seguro de que tendrán suerte de tenerme.”

Cuando Triple H compareció frente a los medios, y a petición suya, la misma pregunta le fue realizada. The Game simplemente dijo un rotundo “No” en torno a este tema, es decir, no confirmó ni desmintió lo dicho por CNBC. El Director Creativo de WWE agregó que prefería hablar de lo que ocurría en WrestleMania y no del futuro, aunque sí dejó una pista muy interesante a la conclusión de su intervención, que bien podía referirse a la posible venta.

“Pase lo que pase, WWE no se irá a ninguna parte. Apenas estamos empezando”

Habrá que ver qué es lo que sucederá en el futuro para WWE, pero ciertamente se espera un lunes bastante movido para la compañía, tanto en el plano creativo como en el plano corporativo.