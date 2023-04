¿Cómo se afecta la parte creativa con la venta de WWE?

Tras la resaca de WrestleMania 39, la noticia que copó los titulares este lunes en la mañana fue la venta oficial de la WWE a Endeavor, que también posee UFC bajo su paraguas. Esto dará nacimiento a una mega compañía que fusiones WWE y UFC con un valor de 21 mil millones de dólares y que será cotizado en bolsa.

Se pudieron conocer algunos detalles del acuerdo entre las partes, siendo los más importantes el hecho de que Endeavor contará con el 51% de la participación accionaria de la nueva compañía, mientras que WWE se quedará con el 49% restante; Vince McMahon será el Director Ejecutivo de la nueva compañía, y Nick Khan se seguirá manteniendo como Presidente de la WWE.

► Vince McMahon supervisará la parte creativa de WWE

Sin duda, este nuevo acuerdo resultó bastante conveniente para Vince McMahon, no solo por la parte monetaria, sino también porque ha podido mantener el poder dentro de la empresa, cuando otros potenciales compradores no contemplaban este escenario.

Una de las inquietudes que surgió a partir de esta noticia fue lo concerniente a la Dirección creativa de la compañía. Al respecto, Vince McMahon acudió junto con Ari Emanuel, Director Ejecutivo de Endeavor, a una entrevista en CNBC, y se les preguntó a ambos sobre el futuro creativo de la WWE.

Mientras Emanuel manifestó que “la parte creativa de la WWE está del lado de Vince”, desmarcándose de esta situación, Vince McMahon respondió con un “sí y no”, que en resumen significa que estará involucrado en las grandes decisiones a nivel creativo, pero no a nivel de detalle, que lo denominó como “maleza”.

“Sí y no, en un nivel superior, sí, en la maleza, que siempre he estado en la maleza en el pasado, no, no puedo hacer eso.”

En definitiva, Vince McMahon continuará con WWE, y su participación evidentemente influirá en las grandes (y mediáticas) decisiones de lo que veamos en pantallas, específicamente en los eventos premium (y a manera de especulación, podría ser quien estuvo detrás de la decisión de mantener a Roman Reigns como Campeón en WrestleMania 39). No obstante, el propio McMahon se encargó de confirmar que Triple H mantendrá su puesto como Director Creativo de la WWE.

Sobre el caso de Triple H, John Pollock comunicó en su cuenta de Twitter que los empleados de la WWE recibieron un correo electrónico del propio Vince McMahon confirmando el rol de Triple H.

The email was sent by Vince McMahon to those within the company https://t.co/gIUbddGjZ6 — John Pollock (@iamjohnpollock) April 3, 2023