Jake Paul opina sobre fusión UFC-WWE

Como se ha informado con anterioridad. Durante la tarde del domingo, antes de que se lleve a cabo la segunda noche de WrestleMania 39, la noticia que copó los titulares de la WWE durante este domingo fue la posible venta de la compañía a Endeavor Group, empresa matriz de UFC. Así lo informó Alex Sherman de CNBC News. Según el medio, UFC y WWE se fusionarán en una nueva empresa que cotizará en bolsa a partir de ese momento, y tanto Vince McMahon como Nick Khan mantendrían sus roles ejecutivos, pero sin mencionar nada de la situación de Triple H, quien posterior al reciente evento premium evitó dar mayores comentarios sobre esta transacción.

Luego de hacerse oficial la fusión UFC-WWE, las reacciones al anuncio no se han hecho esperar, las redes sociales han estallado hablando del tema y de que depara el futuro para ambas empresas a partir de ahora.

El domingo, antes del anuncio oficial de la compra de Endeavor y la posterior fusión de la compañía UFC-WWE, Jake Paul se dirigió a Twitter con su opinión sobre el acuerdo que se rumoreaba en ese momento.

Habiendo visto hablar de la fusión de UFC-WWE, Paul llegó a una conclusión positiva en términos de lo que podría significar para los luchadores del líder de MMA y su búsqueda de una mejor remuneración.

UFC + WWE makes too much sense. Great path to increasing fighter pay.

— Jake Paul (@jakepaul) April 2, 2023