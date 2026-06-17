NJPW: Los últimos cuatro lugares G1 Climax 36 se definirán en una eliminatoria

En Dominion, New Japan Pro Wrestling confirmó los primeros 16 participantes del G1 Climax 36, a los que se unieron los dos flamantes campeones de parejas IWGP, HENARE (en el Grupo B) y Great-O-Khan (en el Grupo A).

► Con una eliminatoria se definirán los cuatro últimos sitios para el G1 Climax

Sin embargo, los últimos puestos para la competencia individual más importante de la empresa del león, se definirán en cuatro combates de clasificación, dos de ellos en cada una de las funciones del 23 de junio y del 6 de julio dentro de la gira «Road to G1 Climax».

Para el 23 de junio, en el Korakuen Hall, Taichi intentará clasificarse contra Yuto-Ice, quien lucha por participar en su primer G1 Climax. Las dos plazas en el G1 Climax eran para los Campeones de parejas IWGP, pero luego de que Great-O-Khan y HENARE sorprendieran a los Knockout Bros. al hacerse con el título, Ice se quedó sin un camino directo. Taichi, quien había impresionado enormemente con su victoria en parejas esa misma noche, retó a Ice a una oportunidad en la ronda preliminar y ambos protagonizarán la lucha por un lugar en el Grupo A.

El recientemente coronado Campeón de Peso Abierto NEVER, Aaron Wolf, se enfrentará a YOSHI-HASHI. Su repechaje será contra el medallista de oro olímpico que venció a Ren Narita. El vencedor se ubicará en el Grupo B.

La jornada del 6 de julio también se efectuará en el Korakuen Hall, con los últimos dos sitios en disputa. OSKAR, el otro ex monarca de parejas IWGP, se jugará su clasificación contra Yujiro Takahashi en lucha para definir al último integrante del Grupo B.

Ryohei Oiwa y El Phantasmo, se enfrentarán cara a cara. El estilo, la fuerza y ​​la sustancia de Oiwa se medirán con la pasión y el brillo de ELP. Tras las dolorosas derrotas sufridas en el Osaka Jo Hall, ¿quién podrá recuperarse y comenzar con fuerza su campaña de verano? ¡Descúbrelo en el Camino al G1 Climax 36!

NJPW, 23.06.2026

Tokyo Korakuen Hall

-. G1 Climax 36 Grupo B Participation Decision Match: Aaron Wolf vs. YOSHI-HASHI

-. G1 Climax 36 Grupo A Participation Decision Match: Yuto-Ice vs. Taichi

NJPW, 06.07.2026

Tokyo Korakuen Hall

– G1 Climax 36 Grupo Participation Decision Match: OSKAR vs. Yujiro Takahashi

– G1 Climax 36 Grupo A Participation Decision Match: El Phantasmo vs. Ryohei Oiwa