NJPW: Se anuncian primeros participantes G1 Climax 36

Fue durante la magna función «Dominion 6.14» en el Osaka Castle Hall, que New Japan Pro Wrestling reveló los nombre de 16 de los 20 participantes para el G1 Climax 36.

► Primeros participantes G1 Climax 36

Yota Tsuji, el flamante monarca máximo de la empresa del león, si competirá en esta edición del G1 Climax. Además, se confirmó la presencia de la superestrella de AEW, Gabe Kidd.

Esta será la cuarta participación consecutiva de Kidd en esta competencia . Sin embargo, el luchador busca sacarse la espina ya que el año pasado se vio obligado a retirarse tras sufrir una lesión de rodilla en la noche inaugural contra Konosuke Takeshita.

Konosuke Takeshita, el ganador del año pasado, regresará para este año. Será su tercer año consecutivo participando en el G1 Climax.

Otros ganadores de ediciones anteriores que confrimaron su presencia son: Hirooki Goto, ganador en 2008, y Zack Sabre Jr., ganador en 2024.

Great-O-Khan y HENARE aseguraron su lugar en el G1 Climx 36 al ganar el combate por el Campeonato de parejas IWGP, pero aún se desconocen sus respectivos cuadros eliminatorios. Los cuatro participantes restantes se anunciarán más adelante.

Los 14 luchadores confirmados y su respectivo grupo son:

Grupo A:

– KONOSUKE TAKESHITA

– Hirooki Goto

– Oleg Boltin

– Yota Tsuji

– Shingo Takagi

– Jake Lee

– SANADA

– X

– X

– X

Grupo B:

– Shota Umino

– Yuya Uemura

– Drilla Moloney

– Zack Sabre Jr.

– Callum Newman

– Ren Narita

– Gabe Kidd

– X

– X

– X