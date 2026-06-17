Rating WWE SmackDown 12 de junio 2026: audiencia y cifras

WWE SmackDown del 12 de junio de 2026 registró un descenso en audiencia respecto a la semana anterior en USA Network. contó con varios combates y segmentos, en uno de ellos vimos a Jey Uso vencer a Finn Balor, LA Knight y Royce Keys.

Charlotte Flair venció a Jade Cargill, Sol Ruca y Lyra Valkrya (*** 1/2) Brie Bella y Paige vencieron a Fatal Influence (** 1/2) CAMPEONATO PESO CRUCERO AAA: Rey Fenix retuvo ante Axiom (***) Michin y B-Fab vencieron a Chelsea Green y Tiffany Stratton (**) Jey Uso venció a Finn Balor y LA Knight, y Royce Keys (** 1/2)

► Audiencia WWE SmackDown 12 de junio 2026

El show de WWE SmackDown en USA Network atrajo 1.038.000 espectadores, lo cual está por encima de los 1.089.000 de la semana anterior.

El programa de esa semana destacó porque SmackDown se emitió en su horario habitual en directo en USA Network, después de que el programa de la semana anterior se emitiera a una hora de inicio más temprana de lo habitual en Netflix a nivel internacional y con retraso en Estados Unidos debido a su emisión en directo en Italia.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,20, un descenso con respecto al 0,24 de la semana pasada.

En comparación, con el episodio emitido el 13 de junio del año 2025 alcanzó 1.401.000 espectadores, con un rating de 0,38 en USA Network mientras que en 14 de junio del año 2024 superó los 1,959 millones en FOX.

El episodio de SmackDown continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.