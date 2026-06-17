Portugal, de Cristiano Ronaldo, logró decepcionante empate ante Congo en el Mundial 2026

La jornada del 17 de junio de 2026 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 abrió con un decepcionante empate de la Portugal de Cristiano Ronaldo ante la República Democrática del Congo.

► Portugal sufrió ante la República Democrática del Congo y decepcionó hasta al mismo Cristiano Ronaldo

El partido se jugó desde el Estadio de Houston, comercialmente llamado NRG Stadium, que cuando se llamaba Reliant Stadium fue la casa de WrestleMania 25 el 5 de abril de 2009 ante más de 72 mil fanáticos.

El juego abrió rápidamente el marcador por medio del centrocampista João Neves, quien a los 6 minutos logró anotar. Sin embargo, Yoane Wissa, al minuto 45 del primer tiempo, puso el marcador en tablas.

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, se enojó con su arquero, Diogo Costa, por el gol. Ni Ronaldo ni Portugal estuvieron finos y la República Democrática del Congo, en su debut en el Mundial, logró un histórico empate 1-1 frente a una de las candidatas a ganar el Mundial, logrando, además, su primer punto.