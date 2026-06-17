Portugal, de Cristiano Ronaldo, logró decepcionante empate ante Congo en el Mundial 2026

La jornada del 17 de junio de 2026 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 abrió con un decepcionante empate de la Portugal de Cristiano Ronaldo ante la República Democrática del Congo.
► Portugal sufrió ante la República Democrática del Congo y decepcionó hasta al mismo Cristiano Ronaldo
El partido se jugó desde el Estadio de Houston, comercialmente llamado NRG Stadium, que cuando se llamaba Reliant Stadium fue la casa de WrestleMania 25 el 5 de abril de 2009 ante más de 72 mil fanáticos.
El juego abrió rápidamente el marcador por medio del centrocampista João Neves, quien a los 6 minutos logró anotar. Sin embargo, Yoane Wissa, al minuto 45 del primer tiempo, puso el marcador en tablas.
Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, se enojó con su arquero, Diogo Costa, por el gol. Ni Ronaldo ni Portugal estuvieron finos y la República Democrática del Congo, en su debut en el Mundial, logró un histórico empate 1-1 frente a una de las candidatas a ganar el Mundial, logrando, además, su primer punto.
|Minuto
|Evento
|Descripción de la Jugada
|6′
|⚽ ¡Gol de Portugal!
|João Neves abre el marcador tempranamente tras definir una gran jugada colectiva del ataque luso.
|15′
|🧤 Aviso de RD Congo
|El arquero portugués Diogo Costa interviene con seguridad ante un peligroso remate de Théo Bongonda.
|32′
|⚠️ Oportunidad lusa
|Rafael Leão desborda por la banda izquierda y saca un centro peligroso que la defensa africana logra rechazar con lo justo.
|45′
|⚽ ¡Gol de RD Congo!
|Yoane Wissa empata el partido justo antes del descanso con un remate cruzado tras un contragolpe fulminante.
|60′
|🔄 Cambios tácticos
|Portugal mueve el banquillo buscando mayor frescura en el mediocampo para romper el bloque defensivo rival.
|78′
|❌ Gol anulado
|Se invalida una jugada de gol a favor de Portugal por una posición adelantada previa en el área tras revisión.
|88′
|🪵 ¡Al palo!
|Remate potente de Vitinha que se estrella en el poste, salvando milagrosamente a la República Democrática del Congo.
|90+4′
|⏱️ Fin del Partido
|El árbitro pita el final del encuentro con un reparto de puntos tras un cierre de ida y vuelta muy intenso.