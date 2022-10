Después de 15 años, CWF tendrá su última función

La promotora Caution Wrestling Federation (CWF), anunció que después de trabajar durante 15 años, en Tizayuca, Hidalgo, decidió terminar sus actividades.

Comandada por el luchador Zoom Driver por mucho tiempo la marca estuvo trabajando en la Arena Tizayork; sin embargo, en agosto del este año, este recinto cerró sus puertas. Incluso, ahora está vendiendo su ring.

Este lugar vio desfilar a las principales ídolos del pancracio nacional por varios años, así como a infinidad de luchadores novatos y que buscaron una oportunidad.

Zoom Driver dejó una huella en esa localidad del Estado de Hidalgo al grado de fundar CWF con recursos propios, por amor a la lucha libre.

«Amo la lucha libre como muy pocos en este país, me atrevería a decir. Tal vez suene medio ostentoso, lo sé, pero ande de Zoom Driver, la lucha de Tizayuca era como diez mil ceros a la izquierda. A lo más que aspirabas como luchador de aquí era luchar en el aniversario del mercado. Yo amo esto más que a mi vida y por eso he tratado de sacar adelante a la lucha local. Por eso me sali a prepararme a las afueras con grandes profesores y así como me lo van enseñando a mi, al otro día yo se lo inculco a los muchachos de aquí. De esa manera estarán mejor preparados. Yo solo le doy mi toque», comentó para Súper Luchas en entrevista hecha por Maricela Moreno hace varios años.