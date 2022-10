El Hijo del Villano III chocó con Atlantis y revivió la rivalidad

Hay odios que no se olvidan. Ya han pasado más de 20 años de que Atlantis desenmascaró al Villano III, pero los continuadores de la leyenda no lo olvidan.

Aunque el Hijo del Villano ya ha tenido enfrentamientos con Atlantis y Atlantis Jr., ha dejado en claro que no busca una rivalidad con ellos; aunque cuando se los encuentra no les deja de recordar que no olvida ese suceso.

► Atlantis sufrió a manos del Hijo del Villano III

El pasado martes, Atlantis, Negro Casas y Stuka Jr., se enfrentaron al Terrible, Hijo del Villano III y Mephisto. La sorpresa fue que el heredero del Rey Arturo olvidó por completo las jerarquías y se lanzó de inmediato contra el símbolo del CMLL.

Durante las tres caídas se enfocó en lastimar a quien desenmascaró a su padre, aplicándole fuertes golpes y castigos, incluso rompiéndole la máscara. Aunque el veterano luchador no se quedó quieto y también contestó.

Sin embargo, el estar concentrado en Atlantis, permitió que Negro Casas lo atrapara con un STF para sacarle la rendición.

Pero por lo visto, aunque el Villano no quiere la rivalidad con Atlantis, en cualquier momento esto podría escalar más alto, pues el de la Dinastía Imperial no olvida la ofensa del Rey de la Atlántida a su progenitor.