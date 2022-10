Shayna Baszler y Naomi intercambian mensajes en Twitter

Shayna Baszler ha tenido una buena carrera en NXT, siendo dos veces Campeona bajo la dirección de Triple H, y muchos podrían considerar que sería una de las beneficiadas en este nuevo régimen, puesto que fue puesta en el mapa de la escena titular y fue la retadora de Liv Morgan en Clash at the Castle, aunque no tuvo éxito, y a partir de allí, ha vuelto a desaparecer de las pantallas.

► Naomi hizo una retrospectiva de su carrera y se acordó de Shayna Baszler

Naomi ha estado ausente de la programación de WWE desde que salió de la empresa en el mes de mayo, al igual que Sasha Banks. Ambas dejaron vacantes el Campeonato Femenil de Parejas WWE y la compañía decidió ir adelante sin ellas, y aún es un misterio el hecho de cuándo volverán a luchar.

Recientemente, Naomi compartió un video que destaca algunos de sus momentos favoritos a lo largo de los años. Incluso admitió que muchas cosas han cambiado desde entonces. Vía Twitter, un fanático señaló que Shayna Baszler se cansó de pelear con ella mientras intentaban subir a un avión, y la ex Campeona SmackDown le respondió admitiendo que siempre necesitaba cuidarla cuando Shayna Baszler estaba cerca, y esta última también aprovechó para responderle por la misma vía.

«Esto estaba en mis borradores. Mucho ha cambiado desde entonces, me alegro de haber capturado estos momentos»

ALWAYS BE READY TO THROW DOWN — Shayna Baszler (@QoSBaszler) October 20, 2022

“Siempre tengo que cuidarme la espalda cuando Shayna Baszler está cerca” “SIEMPRE LISTA PARA DERRIBAR”

Aunque está ausente de la programación de la WWE, Naomi ha hecho un par de apariciones públicas fuera de la WWE, y evidentemente guarda un agradable recuerdo de su carrera luchística. Habrá que ver cuándo la volveremos a ver en el ring.