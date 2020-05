Algunas veces se dice que existe cierta "relación" entre la NFL y WWE, ya que algunas Superestrellas han incursionado en ambas. En el caso de Roman Reigns, Brock Lesnar o King Corbin, evidentemente tuvieron más éxito en la lucha libre; también podemos citar un ejemplo a la inversa con el caso de Rob Gronkowski, quien recientemente salió de su retiro del fútbol americano y hará una pausa a su carrera luchística.

Hay otros casos también de varios jugadores de la NFL que regularmente asisten a las localidades donde se realizan Raw, SmackDown o los PPV, u otros como George Kittle, de los San Francisco 49ers, quien es un acérrimo fan de la WWE y lo demuestra en sus celebraciones o su equipamiento. De igual manera, también hemos visto a varias Superestrellas de la WWE también han asistido a varios partidos de la NFL, siendo más notorio incluso en la temporada pasada, a raíz del acuerdo que WWE suscribió con la cadena FOX.

Todos tienen sus propias Superestrellas favoritas de la WWE, y ya que nos estamos refiriendo a la NFL, el mariscal de campo de Las Vegas Raiders, Derek Carr, también mencionó a sus cinco favoritos. Bray Wyatt, quien es amigo del jugador, no está en ese listado.

Embed from Getty Images

Carr enumeró a sus 5 mejores superestrellas de la WWE de todos los tiempos. Su amigo Bray Wyatt parecía un poco herido por esto porque estaba ausente de la lista. Entonces Carr declaró que iba a escribir a Husky Harris, el antiguo personaje de Wyatt, pero manifestó que ya había dejado de ver la lucha libre en ese momento de su vida.

I was going to put Husky Harris but I had already stopped watching haha. These were the dudes when I was growing up. Sting was my next choice. https://t.co/owuQWo5QPO

— Derek Carr (@derekcarrqb) May 3, 2020