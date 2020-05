Mick Foley se convirtió en una de las superestrellas de la WWE más prominentes de la Attitude Era y tuvo una ilustre carrera profesional, logrando 3 veces el Campeonato WWE y 8 veces el campeonato de parejas, los cuales le valieron para ser inducido al Salón de la Fama WWE en el 2013. Todo esto, a pesar de que estuvo a punto de no ser contratado, de no ser porque Jim Ross convenció a Vince McMahon.

► La noche en que Mick Foley casi pierde un ojo

En el último episodio de la serie WWE Untold, que se transmite por WWE Network, Mick Foley y Triple H discutieron varios momentos de su legendaria rivalidad, incluyendo el incidente que dejó a Foley a un paso de que pudiera perder el ojo.

A principios del nuevo milenio, la leyenda de la lucha violenta parecía que se retiraría después de que numerosas lesiones comenzaran a afectar su cuerpo, precisamente como consecuencia de su estilo de lucha. Sin embargo, debido a que Stone Cold Steve Austin estuvo fuera durante nueve meses después de la cirugía de cuello, decidió prolongar su carrera un tiempo para ayudar a la compañía, mientras su Superestrella más popular se mantuvo al margen.

A inicios del año 2000, Foley, bajo su personaje de Cactus Jack, rivalizó con Triple H, quien era el Campeón WWE en aquel entonces, y lucharon dos veces en igual número de PPV. Primero, una pelea callejera en Royal Rumble 2000 y luego, puso en juego su carrera contra el propio Triple H en No Way Out 2000. Foley perdió ambas.

Precisamente, en Royal Rumble 2000, Foley recordó que realmente pensó que podía perder el ojo cuando su oponente le aplicó el Pedigree sobre unas tachuelas.

"Recuerdo que cerré el ojo derecho tan fuerte como pude y, literalmente, pensé: 'Podría perder un ojo'"

Triple H agregó que luego de esa maniobra recordó haber visto a Mick Foley tirado en la lona con una tachuela sobresaliendo de su ceja.

“Hice el Pedigree sobre las tachuelas, cae, lo cubro, y pude verlas saliendo de su cara. Si no recuerdo mal, tenía una en la ceja."