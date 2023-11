Declan McMahon: «Probé a entrenar lucha libre y…»

Es curioso que cuando ha comenzado a hablarse de si Declan McMahon podría ser la siguiente generación de la familia en gobernar en la WWE la empresa ya no pertenece a la misma. Eso sí, su tío, Triple H, es el director creativo, y su abuelo, Vince McMahon, es el presidente de la junta directiva de TKO Group Holdings. En cambio, ni su padre, Shane McMahon, ni su tía, Stephanie McMahon, tienen un rol. De todas maneras, aunque ha mostrado interés en ello, en realidad, el joven McMahon está enfocado en el football y no en el wrestling en estos momentos.

► Declan McMahon ya se probó

Y aún así acompañó a un amigo a un entrenamiento de lucha libre, según da a conocer en una reciente entrevista con Jim Varsallone. Y no le fue demasiado bien pues acabó con el trasero pateado. Era de esperar, ¿a quién que haya probado las cuerdas por primera vez no le ha sucedido?

«Probé una práctica de lucha libre una vez. Tenía un amigo en la escuela secundaria llamado Alex, que actualmente está luchando en la Universidad de Brown. Él me dijo: ‘Oye, ¿por qué no vienes a una práctica de lucha libre?’ Estaba en buena forma para el fútbol, así que pensé, ‘Vamos, seguro.’ Santo cielo, eso me dejó agotado. Quiero decir, el cardio… mi papá y yo hablamos de eso todo el tiempo. El fútbol es muy difícil, obviamente, pero el deporte más difícil es la lucha libre en cuanto a la condición física, la flexibilidad, el movimiento, la fuerza.

«Usas músculos diferentes que sientes como si ni siquiera supieras que tenías. Después de terminar esa única práctica de lucha libre, estaba tendido en la lona, mis pantorrillas ardían, mis bíceps ardían, esto es diferente. Nunca me enamoré realmente del estilo tradicional de lucha libre, pero desearía haberlo hecho más. Es excelente para el cardio y es fenomenal en cuanto a su aspecto físico. Parte de mí desearía haberme metido en eso cuando era más joven.»