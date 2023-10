«Nunca lo descarto. Me encantaría subir al ring en un par de ocasiones, pero todo depende de si se presenta la oportunidad y de la historia. Veremos. Creo que muchos fanáticos lo respaldarían si lo hacemos. Creo que se me daría bastante bien. Nunca se sabe, no descarto esa opción. Por ahora, me concentro en el fútbol y la escuela, y veremos cómo se desarrolla.» Esto decía Declan McMahon en una entrevista anterior. Puede que en el futuro siga los pasos de su padre, de su abuelo o de su tío.

► El futuro de Declan McMahon

Más recientemente, en Developmentally Speaking, le volvieron a preguntar por su posible futuro como Superestrella y el joven universitario dice que tiene el ego de su padre, Shane McMahon, y de su abuelo, Vince McMahon, lo cual no es poco decir, así que podría ser el mejor nieto en adentrarse en WWE. La verdad es que si termina haciéndolo será muy interesante.

«Oh, probablemente yo. Quiero decir, la historia ya está escrita, ¿verdad? Quiero decir, el heredero legítimo, el guapo, el que se parece a Vince, ¿verdad? Así que creo que, solo en el sentido de que se podría jugar con la introducción de WrestleMania 20, ¿verdad? Como lo publiqué en Twitter, ¿verdad? Se podría jugar con eso y mostrar que, la nueva generación McMahon ha llegado. Creo que en ese sentido, lo haría.

«Tenemos una familia tan unida y todos nos apoyamos mutuamente. Así que creo que cualquiera de nosotros podría potencialmente querer hacerlo. Sé que Aurora, la hija mayor de Paul, la hija mayor de Triple H, siempre ha hablado de querer hacerlo, pero teniendo el ego de mi papá y de mi abuelo, creo que yo sería el mejor«.