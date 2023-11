La empresa de lucha libre independiente, Heritage Catch Pro, presento su evento HCP Heritage VI, el cual tuvo lugar el 24 de noviembre desde Hangar HCP en Bollene, Frankreich.

Heritage Catch Pro, es una compañía de lucha libre independiente con sede en Bollene, Frankreich. Presentan eventos alrededor de todo el territorio francés con talentos regionales que dan todo sobre el ring.

► Resultados Heritage Catch Pro

HCP Heritage World Title Match: Tom LaRuffa retuvo ante Red Scorpion

HCP Secret Place Title #1 Contendership Five Way Match: Lucas Menil venció a Guido, Shawn Olsen, Skaar y SMS

HCP Women’s Title Match: Lauriana retuvo ante Anastasia Bardot

HCP Secret Place Title Match: Yngvar venció a Baadshah Pehalwan Khan par convertirse en nuevo campeón

TPW Proud Title #1 Contendership Falls Count Anywhere Match: Big Morgan Shade venció a Saito

Kevin Dubois & Tajiri vencieron a Metal Mafia (Antonio Adamo & William Wolf)