La empresa de lucha libre independiente, Full Force Wrestling, presento su evento Fallout, el cual tuvo lugar el 24 de noviembre desde The British Legion en Shirley, West Midlands, England, Reino Unido.

Full Force Wrestling, es una compañía de lucha libre independiente con sede en Midlands, Inglaterra, Reino Unido. Presentan eventos alrededor de todo el territorio ingles con talentos regionales que dan todo sobre el ring.

► Resultados Full Force Wrestling

Dan Splash venció a Rory Davis

The Judge venció a TJ Sky

Alex Connors venció a James Mason

Jason Joshua venció a Joey Scott

The Temple Of Light (Leighton LeBlanc & Lenny Lynch) vencieron a Connor Allbright & Fordy

FFW Women’s Title Match: Nadia Sapphire retuvo ante Aluna

FFW Title Match: Ripper Reed venció a Steve Savage para convertirse en nuevo campeón