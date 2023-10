El hijo de Shane McMahon no descarta unirse a WWE

«Hablan de eso todo el tiempo. ¡Lo aman! Me dan sugerencias cómo: ‘esto es lo que vamos a hacer’ o ‘llamaré al abuelo porque esto fue una basura’ o ‘me encantó esto y es lo que deberían hacer’. Entonces llaman a su abuelo o le envían un mensaje». Así contaba unos años atrás Shane McMahon las conversaciones con sus hijos sobre WWE. Entonces, un servidor, en SÚPER LUCHAS, añadía: «Shane también comentó que en un futuro sus hijos podrían unirse a la empresa familiar como él mismo hizo o como hizo su hermana. Afirmó que desde muy pequeños están interesados en hacerlo. Habrá que ver qué sucede próximamente, todavía queda mucho para que eso pueda suceder».

► Declan McMahon, abierto a WWE

La empresa ya no es familiar porque ahora pertenece a Endeavor pero Declan McMahon, uno de los hijos de Shane, no ha perdido el interés en ella. De hecho, en una reciente entrevista en WU Online le preguntaron por ello y esta fue la respuesta que dio:

«Nunca lo descarto. Me encantaría subir al ring en un par de ocasiones, pero todo depende de si se presenta la oportunidad y de la historia. Veremos. Creo que muchos fanáticos lo respaldarían si lo hacemos. Creo que se me daría bastante bien. Nunca se sabe, no descarto esa opción. Por ahora, me concentro en el fútbol y la escuela, y veremos cómo se desarrolla.»

Como curiosidad, tenemos que señalar, que el único de su familia que trabaja en WWE en estos momentos es su tío Triple H. Shane y Stephanie McMahon están totalmente fuera, mientras que Vince McMahon es el presidente de la junta directiva de la nueva compañía que forma esta con UFC, TKO Group Holdings. La historia podría ser que él, como una suerte de heredero de los McMahon, llega para intentar recuperar el poder para la familia. Ufff, suena realmente interesante.