Bianca Belair y su lucha contra la depresión

Bianca Belair es una de las luchadoras más fuertes y atléticas que posee el elenco femenil de la WWE. A estas habilidades le acompañan un gran carisma, lo cual le ha permitido alcanzar el éxito desde su llegada al elenco principal de WWE. Sin embargo, como todas las personas, también puede ser vulnerable a ciertas cosas.

► Bianca Belair luchó contra la depresión en la Universidad

Durante una entrevista reciente con Keke Palmer en su podcast, Bianca Belair habló sobre cómo maneja su estrés y la depresión siendo un miembro tan destacado del roster de la WWE. La EST de WWE dijo que ha aprendido a escuchar lo que su mente y su cuerpo le dicen y a tomarse el tiempo para descansar cuando es necesario. Belair también le da crédito al apoyo de su esposo, Montez Ford, no solo por comprender la naturaleza extenuante de su agenda sino también por ayudarla a mantener la perspectiva con su gratitud por poder compartir una vida y una profesión con ella.

«Cuando estaba en la universidad, luché contra la depresión. Estaba tomando medicamentos. En un momento me hospitalizaron. No estoy pasando por eso ahora, ya lo he pasado, pero todavía tienes esos factores desencadenantes, todavía tienes esas cosas por las que pasas».

«Una vez planeamos unas vacaciones. Ambos llegamos a casa de una gira y yo dije: ‘No quiero ir. No quiero subirme a un avión. No quiero quedarme en el hotel’, y él dijo: ‘Yo tampoco’. Lo entiendo.'»

Bianca Belair cree que no solo su profesión llama la atención, sino que también su condición de modelo a seguir para tantas chicas de raza negra la hizo preocuparse si estaba haciendo las cosas de la manera correcta. En todo caso, confesó que siempre trata de ser ella misma.

Tras perder el Campeonato Femenil WWE en SummerSlam 2023 gracias al canje realizado por Iyo Sky, Bianca Belair se está tomando un descanso de la programación, y ha aprovechado para trabajar en un proyecto personal. No obstante, tiene previsto hacer su regreso a la televisión este fin de semana.