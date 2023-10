¿No quería salir de NXT? Tommaso Ciampa se explica

Hubo un rumor que indicaba que Tommaso Ciampa y Johnny Gargano no querían salir de NXT hacia Raw y SmackDown. De ser así, sería comprensible, pues en la marca amarilla eran estrellas, tenían a todos los fans a sus pies, y a Triple H como mandamás, no debían enfrentarse a Vince McMahon ni a los grandes públicos, mucho más difíciles de enamorar. Pero, ¿realmente era así? La respuesta de Gargano queda para otro día, ahora conocemos la de Ciampa, a través de sus declaraciones a Chris Van Vliet.

► Tommaso Ciampa se explica

«Cuando estábamos en NXT, existe esta falsa y terrible narrativa que se ha creado desde entonces, y me vuelve loco porque la gente mira hacia atrás en algunas cosas de NXT y simplemente dice: ‘Sí, bueno, no querían subir’, o ‘No querían ser llamados’, o como ‘Tenían miedo de esto’. Pero no, estábamos creando, como, ese grupo de chicos. NXT despegó cuando pasó de Sami Zayn y Claudio, Cesaro, al asunto de Kevin, a Bayley y Sasha, y luego nuestro grupo con Finn y Shin, y luego Johnny y yo y Undisputed.

Si estabas en esa sala en ese momento, sabías lo especial que era. Sería como ir a ECW y decir: ‘Oye, Tommy Dreamer y Sandman y Raven, ustedes no quieren dejar este lugar y decir, ya saben, porque WWE, ahí es donde están las grandes estrellas’. ¿Quieres ir a hacer algo como WrestleMania? Sí, pero quiero ver si podemos hacer esta WrestleMania primero. Eso es literalmente lo que era. Era como, ¿podemos conseguir a 10,000 personas? ¿Podemos conseguir una taquilla de un millón de dólares?

¿Podemos hacer eso varias veces? ¿Podemos hacer que TakeOver sea equivalente a Mania? ¿Podemos tener 20,000? Nuestra mentalidad era como, ‘Oh, vamos a conseguir TV ahora. ¿Hasta dónde puede llegar? No fue como si fuera un enfrentamiento entre nosotros y ellos, y no fue como si no quisiéramos ir allí. Es la misma empresa, el mismo paraguas. No somos estúpidos. Sabemos. Queremos que esto sea más grande que eso.»