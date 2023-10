Siempre ha habido la misma duda sobre Johnny Gargano y Tommaso Ciampa en el main roster de WWE: ¿conseguirán cautivar al gran público como hicieron con el de NXT? Y ambos están dispuestos a resolverla ahora que vuelven a unirse como DIY, como señala Ciampa en WWE After The Bell.

► El objetivo de DIY

«Lamentablemente, sé que la transmisión se cortó un poco antes del final, cuando él y yo nos encontramos en el medio. El lado positivo de esto, además de tenerlo de vuelta, es que DIY nunca realmente despegó en el elenco principal. Tuvimos un par de luchas hace algunos años y nunca se volvió a hablar de ello. Yo estaba ascendiendo, estaba haciendo cosas con Miz y tuve una pequeña oportunidad con el Campeonato de Estados Unidos, y luego me sometí a una cirugía. Cuando me fui, Johnny estaba ascendiendo y estaba haciendo lo suyo. Juntos, no ha habido ninguna insinuación de DIY.

«El hecho de que Johnny pudiera salir y que la multitud en San José pudiera corear ‘DIY’ y dar la reacción que dieron cuando nos abrazamos, y después de que terminó el espectáculo, subí al micrófono rápidamente y cuando grité ‘¡WE ARE!’ y todo el lugar dijo ‘¡DIY!’ Fue uno de esos momentos en los que pensé: ‘Espera, no hemos hecho nada para entrenarlos’. En una noche, intentamos construirme como un contendiente viable y luego trajimos a Johnny. Sin construcción previa, sin expectativas. Que la multitud reaccione y diga ‘sabemos que son DIY’.

«Para mí, eso es un gran éxito porque fue como ‘eso es sin nada. Eso es sin ninguna maquinaria de respaldo’. Si comenzamos a hacerlo ahora y la gente nos ve juntos semanalmente, ya sea en promos y en interacciones detrás del escenario, porque podemos divertirnos mucho de esa manera, o en luchas que tengan tiempo, porque eso es realmente lo que fue DIY en NXT, solo dos tipos lanzados juntos. No fue como si nos hubieran dado un impulso increíble.

«Es genial y curioso porque siempre hacíamos el grito de ‘¡WE ARE NXT!’ y siempre lo complementábamos con ‘¡WE ARE DIY!’ y es un esfuerzo conjunto porque los fanáticos son la razón. Cuando llegamos a NXT, no teníamos contratos, solo éramos dos tipos, ‘les daremos trabajo adicional y veremos si funciona’. Y funcionó, son los fanáticos quienes nos transformaron en lo que somos hoy. Tenemos una relación realmente buena con nuestra audiencia específica. Ahora, el objetivo es hacerles saber que existe esta audiencia global, esta audiencia en la plantilla principal que es más grande y apasionada de lo que podríamos haber imaginado, ¿cómo logramos que se involucren?

«Necesitamos que compren la idea y entiendan que podemos ganar títulos, podemos ser los eventos estelares. Estoy emocionado por las posibilidades. Estoy emocionado por los nuevos enfrentamientos. Nunca hemos tenido luchas con New Day, Viking Raiders, Imperium, Pretty Deadly. Todo es nuevo. La lucha entre KO [Kevin Owens] y Sami Zayn es un combate soñado que veo que muchas personas mencionan. Hay muchas posibilidades. Para cualquiera que sea un intérprete, pero también un fan, eso es divertido y emocionante».