John Cena: «Solo Sikoa me hace acordarme de Umaga»

Esta noche, John Cena y LA Knight lucharán contra Solo Sikoa y Jimmy Uso en un combate de parejas en Fastlane 2023. The Greatest Orator In Professional Wrestling aprovechó la oportunidad de que el 16 veces Campeón Mundial necesitaba un compañero para lidiar con los integrantes de The Bloodline para posicionarse a su lado e intentar dar otro paso adelante hacia consolidarse como un luchador estelar de WWE. No cabe duda de que su actuación en el Premium Live Event va a ser fundamental en ese sentido.

► John Cena habla de Solo Sikoa

Antes, Cena visitó recientemente WWE’s The Bump para hablar de una variedad de temas aprovechando que está de vuelta nuevamente en la compañía. Una de ellas tuvo que ver con Sikoa, quien le hace acordarse de sus batallas con Umaga, que fuera un gran oponente suyo durante la década de los 2000.

«El sorprendente paralelismo que tiene con Umaga en todos los aspectos. Ser incluido en esa conversación es estar en un terreno exclusivo. Solo es un poco enigmático, pero cuando lo veo y lo veo actuar, pienso en las duras batallas que tuve con Umaga y las similitudes«.

The Champ también valora si Sikoa es demasiado leal a Roman Reigns:

«Hombre, estás hablando con el tipo que tiene ‘hustle, loyalty, and respect’ [esfuerzo, lealtad y respeto] marcado en todo lo que presenta. Nunca critico la lealtad, pero critico la lealtad ciega. Solo es muy nuevo en esto, no le culpo por tomarse un tiempo para entender el panorama«.

Del mismo modo, Cena habla también de Uso:

«Jimmy y yo tenemos una historia que se remonta bastante atrás. La primera vez que él y su hermano tuvieron combates en la WWE, yo estaba allí. Recuerdo alentarlos a que honraran su herencia samoana antes de las luchas. No culpo a las medidas drásticas, no culpo a la personalidad desenfadada, la respaldo. Quiero decir, la forma en que inicialmente conecté con el público fue siendo muy osado y tomando riesgos locos, no precisamente siendo virtuoso».