En una ocasión, Rob Van Dam y Kurt Angle cometieron un error durante una lucha que derivó en una fuerte discusión justo después tras bastidores, como recuerda RVD en un reciente episodio de su podcast, 1 of a kind. Aunque no aclara de cuál de los 37 combates -17 manos a mano- está hablando. Ni siquiera que fuera en WWE o TNA.

> RVD y Kurt Angle, enfrentados por un error

“Recuerdo una vez que me dijo algo. Hicimos algo, tal vez chocamos en el ring o algo así. No recuerdo exactamente qué fue. La lucha casi había terminado y él dijo algo. No fue gran cosa, pero recuerdo que me dijo: ‘No estás escuchándome’, y eso me ofendió mucho, siendo el veterano y estando en la posición en la que estaba. Pensé: ‘¿Qué? ¿No estoy escuchándote?’ Y la lucha terminó y él se fue primero. Yo estaba muy enfadado y cuando volví, fui directamente hacia él.

“Le dije: ‘Kurt, hablemos afuera ahora mismo’, estaba tan furioso, y él salió y le dije: ‘¿No estoy escuchándote? ¿Eso es lo que me dices? Tengo que escucharte. ¿Quién demonios te crees?’ Y él respondió: ‘¿Qué?’ Y le dije: ‘¡Lo dijiste exactamente así!’ [Kurt dice]: ‘No, no dije eso’. Y yo le dije: ‘Eso es exactamente lo que dijiste’. [Kurt dice]: ‘No, no creo que dijera eso. No lo dije’. Y así, de repente, se acabó y se volvió gracioso en ese momento, simplemente porque Kurt estaba siendo loco“.

