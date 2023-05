Cualquiera que haya seguido la carrera de Cody Rhodes como quien escribe estas líneas sabe con seguridad que ya era una estrella de la lucha libre antes del nacimiento de AEW. Su primera etapa en WWE, ROH, IMPACT, NJPW, el Bullet Club… Obviamente, se hizo mucho más grande cuando fue uno de los fundadores de la nueva compañía, así como fue creciendo y creciendo con cada uno de sus momentos impactantes en la misma. Y de la misma manera se hizo un poco mayor cuando volvió a ser una Superestrella, también con “s” minúscula.

> El adiós de Cody Rhodes a AEW

¿Podríamos decir que la grandeza del American Nightmare se debe a que dejó de ser un All Elite? Estaremos encantados de leer a nuestros conocedore de Súper Luchas en los comentarios pero antes apuntamos que eso mismo es lo que piensa Jim Cornette, según expone en un reciente episodio de su podcast, Drive-Thru. En el mismo, señala además que no considera que en la empresa Khan echen de menos a Rhodes. Eso suena también extraño. Con toda seguridad querrían seguir contando con una de sus mayores figuras.

“No creo que Tony Khan se arrepienta en absoluto. No creo que se dé cuenta de que tuvo que tomar una decisión importante y podría haber seguido más la visión de Cody. Tal vez desee que todos sus amigos hubieran seguido juntos. Pero no creo que eso le quite el sueño”.

