Hubo todo tipo de reacciones cuando Sonya Deville salió de closet. Ocurrió lo mismo cuando lo hizo Darren Young años atrás. Ojalá no fuera necesario que lo hicieran, ni siquiera que tuvieran el deseo de hacerlo, sino que simplemente vivieran su vida sin preocuparse de la opinión de los demás. Pero ese no es el mundo en que vivimos. La luchadora se convirtió en la primera mujer en WWE abiertamente homosexual. Actualmente, desde hace un tiempo, está saliendo con una chica llamada Arianna, a la cual presentó a todo el Universo WWE en 2019 en un episodio de show Total Divas.

En una reciente entrevista en Better Together, Deville habló de las reacciones a su anuncio.

"Al principio fue súper desalentador. Recuerdo haber salido del clóset y no saber cómo evaluar lo que estaba sintiendo. Pero me sentí feliz porque me sentía libre. Me quité un peso de los hombros. Aunque al mismo tiempo recuerdo que las reacciones en redes sociales no fueron demasiado positivas. Muchas personas empezaron a juzgarme. Yo era muy joven en ese momento y me influenciaron mucho. Definitivamente fue difícil al principio.