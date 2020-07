En esas historias alocadas que tal vez nunca hubieras querido conocer, Le Champion Chris Jericho ha revelado recientemente que una vez estaba tan borracho, que intentó besar a The Undertaker... ¡en los labios! La loca historia fue revelada en el más reciente episodio de su nuevo show Saturday Night Special, nacido en cuarentena. Y no, no es una historia más del movimiento #SpeakingOut.

► Chris Jericho quería besar al Undertaker, uno de sus luchadores favoritos

Así narra la historia Jericho:

"Estábamos en una gira de WWE por Tokio, Japón, y grabamos tanto Raw como SmackDown consecutivamente una noche. Tras esto, quedamos libres y nos fuimos a Roppongi, que es el distrito de la gran fiesta en Japón. Estaba súper borracho, como te puedes imaginar. Puede que haya habido otros narcóticos involucrados, tal vez.

"Taker y yo estábamos sentados en a parte trasera del bar, en el área privada. Y solo tenía en mente que tenía que convencer a Undertaker para que me dejara besarlo... ¡en los labios! Y pasé como una hora diciéndole: Amigo, ¡déjame besarte una vez! ¡Ven!' Y finalmente me permitió besarlo... ¡en la mejilla! Ese fue su compromiso. Entonces me senté en las piernas de Undertaker, lo abracé y lo besé en la mejilla".

Será interesante ver si alguna vez The Undertaker se refiere a esta historia. Jericho no explica qué lo motivó a querer besar a Undertaker en los labios, tal vez vio a Diego Armando Maradona celebrar alguno de sus goles. O los narcóticos le hicieron efecto.