En medio de todas las críticas que la luchadora samoana de WWE está recibiendo, Bianca Belair elogia a Nia Jax por cómo la ayudó en su carrera como Superestrella. La ruda no para de recibir malos comentarios después de que tanto Kairi Sane como Charlotte Flair quedaran lastimadas después de enfrentarla. Esto después de que ocurriera lo propio en el pasado con otras luchadoras, siendo Becky Lynch la más destacada. Pero la hasta hace poco estrella de NXT y ahora de Monday Night Raw, aunque su camino en esta marca apenas ha dado comienzo, tiene unas palabras amables para ella.

En una reciente entrevista con FOX la "EST" hizo estas declaraciones sobre su compañera y puede que futura rival:

"Bueno, primero, mi entrenadora en el Performance Center, Sara Amato, me ha enseñado todo. Pero en cuanto a las Superestrellas quiero decir que cuando entré por primera vez en el Centro de Rendimiento fue Nia Jax la que en realidad me tomó bajo su ala. Le gustaba lo que hacía. No me tomó de la mano durante todo el proceso pero me hizo saber que veía algo en mí y me hizo asegurarme de que me mostraba como soy. Para mí fue como una guía en el camino".