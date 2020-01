Corey Graves, actual comentarista de SmackDown y anfitrión del Podcast WWE Afther The Bell, ha sido muy elocuente con lo que sucede en los programas semanales de la WWE y de vez en cuando quda envuelto en la polémica, como lo acontecido con Mauro Ranallo justo antes de Survivor Series.

Al parecer, a Corey Graves no le gustó mucho lo que sucedió anoche en Monday Night Raw, al menos así se lo hizo saber al Universo WWE por medio de su cuenta de Twitter con sendos mensajes.

Durante el encuentro entre Rusev y Bobby Lashley en Raw, cuyo vencedor fue este último, Graves publicó un tweet donde indica que a nadie le interesa esa historia. El comentarista tuiteó «A nadie le importa», seguido de un par de hashtag, uno con la palabra Raw y otro donde menciona a su podcast After The Bell.

Durante la pelea de puñetazos que se llevó a cabo durante el evento estelar de Raw entre Kevin Owens, Samoa Joe y The Big Show contra Seth Rollins y AOP, minutos antes de que el programa salga del aire Graves hizo publicó otro críptico tuit, el cual terminó confundiendo a los fanáticos, ya que pedía que lo despidieran:

Wow. F*** this. Fire me. I’m already fired.

— Corey Graves (@WWEGraves) January 14, 2020