A finales del último verano, en plena candencia de All Elite Wrestling, el hijo de Chris Benoit fue noticia por unas sonadas declaraciones acerca de WWE bajo el podcast de Fred Rosser (anteriormente conocido como Darren Young). Según David Benoit, el Imperio McMahon le había prohibido acudir a sus eventos en calidad de invitado, como habitualmente el joven venía haciendo en los últimos años por la amistad que guarda con varios nombres de la empresa. No obstante, apenas un par de semanas después fue visto entre bastidores de un house show posando en una foto junto a Natalya y Tyson Kidd.

Un pasado del que parece no poder escapar, sobre todo si David Benoit realiza entrevistas tan controvertidas como la que ahora se publica, concedida a Chris Van Vliet, donde vuelve a descargar la responsabilidad del crimen cometido por su padre a los problemas derivados por las conmociones.

Las noticias no se detenían. Todos hablaban de esteroides, esteroides, esteroides, o hacían bromas con Nancy Grace. Fue horrible, tío. Ni siquiera podía salir a la calle. No pude acabar la escuela. Yo tenía 14 o 15 años. No terminé mis exámenes finales. Acabé el instituto, pero no en mi año.

Ese no era él, tío. Él nunca hubiera hecho eso. Sé que no. Creo que algo fue terriblemente mal. El doctor dijo que él tenía Encefalopatía Traumática Crónica (CTE). Tenía CTE, así que no creo que fuese él.