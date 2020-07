El consejo de John Cena a Heath Slater sobre los personajes

Como una de las más grandes leyendas de la historia de WWE, tiene sabiduría para dar y regalar. ¿Cuál fue el consejo de John Cena a Heath Slater? Enseguida lo conocemos pero no sin antes recordar que el pelirrojo ha abandonado su carrera como Superestrella.

Este lunes en Monday Night Raw hizo una última aparición en televisión para despedirse del Universo WWE mientras se encuentra en los 90 días de cláusula de no competencia. Pero cuando esta finalice comenzará su aventura en otra empresa o como independiente, aún no está confirmado. Y se despidió al lado de su amigo Drew McIntyre.

► El consejo de John Cena a Heath Slater

Este consejo no tiene que ver con el futuro de quien fuera miembro de The Nexus sino con los malos personajes, de lo cual también sabe algo. Recuerden que él fue también uno de los tres luchadores que formaron 3MB, precisamente con el actual Campeón WWE. Y Jinder Mahal, que también sostuvo este mismo título. Slater reveló el consejo que le dio el 16 veces Campeón Mundial durante una reciente entrevista que concedió al Brisco and Big Ace.

"Tenía tantos personajes que tuve que hacer una ensalada con ellos. Recuerdo que John Cena me dijo: 'Siempre te dan una pulgada, pero de alguna manera tú tienes que convertirlo en una milla'. No sé, solo intento aprovechar cada idea que aparece. "Lo que me encantaba de ser rudo era que cuando la gente me veía en un restaurante me decían: 'Sé que eres un tipo rudo, pero solo quiero que sepas que nos encanta odiarte. Nos encanta abuchearte. Eres un tipo rudo y divertido'. "Me encanta tener buenas conversaciones con los fanáticos. Incluso tomar un par de copas con ellos. Lo he hecho en tantos bares que ni siquiera me acuerdo. Poder conectar con tanta gente fuera y dentro de la pantalla a lo largo de los años es realmente genial".

Ahora Slater va a tener la oportunidad de seguir conectado con ellos pero desde una plataforma diferente. Una plataforma que puede ser Impact Wrestling o incluso AEW. Esta segunda opción parece que no va a darse, pero él mismo ha dicho a Cody Rhodes que cometerían un error si no lo contratan. En cuanto a la primera Rhino, con quien fue Campeón de Parejas SmackDown, ha insinuado una reunión con él en dicha empresa.