Rhino adelanta presunta reunión con Heath Slater en Impact Wrestling

El tributo de Impact Wrestling a su pasada denominación, TNA, es casi constante (de hecho, ahora semanal mediante el programa 'IMPACT in 60). La nostalgia es siempre un recurso rentable, aunque este recurso no siempre resulte muy positivo para la empresa de Anthem. Algo que queda encarnado en la figura de Rhino, veterano que poco aporta desde que regresó allí por tercera vez el año pasado, tras salir de WWE. Aunque bajo el más reciente episodio del programa semanal emitido a través de AXS TV, ha llamado la atención de muchos por su sugerencia de que veremos a Heath Slater en Impact Wrestling.

Como ya escribí en mi nota sobre los resultados del show, Rohit Raju se acercó a Rhino para proponerle una alianza luchística, pero el "ECW Original" dijo que ya contaba con un compañero, añadiendo que este "tiene hijos".

► ¿El futuro de Heath Slater en Impact Wrestling?

Durante el reciente recorte de personal en WWE del pasado mes de abril, Slater fue una de las Superestrellas del elenco principal afectadas. Y el gladiador pareció sentirse liberado, a juzgar por sus palabras en Instagram apenas 24 horas después.

«Y ahora, el 17 de julio, podré desplegar mis alas y volar un poco. Siento ese fuego otra vez. Estoy listo para ponerme en forma. Me siento hambriento otra vez. Muy hambriento. No me he sentido así en mucho tiempo. Nada de malos rollos, estén listos para el bis. Voy a volver mejor que nunca. No lo duden».

Slater hizo referencia a la cláusula no competitiva de su anterior contrato que en teoría, le impediría aparecer en las pantallas de Impact hasta esa fecha. Todo, cuando realmente no sabemos aún a ciencia cierta si Rhino realmente avanzaba algo o sólo jugaba con los seguidores. Una reunión de este tándem, sin duda, encantaría a los seguidores, pues con el manejo adecuado, podrían convertirse en una contraposición perfecta a los rudos The North.