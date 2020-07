Si existe algún consenso entre todas las Superestrellas de WWE que vivieron los últimos años de la "Ruthless Aggression Era" es la opinión positiva que guardan acerca de Umaga, añorado gladiador que perdió la vida el 4 de diciembre de 2009.

Pero esto va más allá de quienes compartieron ring con él, porque recientemente, su primo Roman Reings confesó que Edward Smith Fatu supuso la inspiración detrás de los numerosos tatuajes que decoran su cuerpo.

Y Umaga estuvo de alguna manera presente durante la edición de hoy de The Bump, vía Jeff Hardy, quien fue preguntado por su reacción a un reciente tuit de Reigns con el que este homenajeaba al "Samoan Bulldozer".

These 2 were magic together! https://t.co/LI3T4AZAYd

«Fue un momento de epifanía, no sé si me explico. Era un tipo muy bueno con el que trabajar en la carretera. Nunca lo olvidaré, y sigo diciendo hasta el día de hoy, "vamos a salir ahí fuera a tomárnoslo con calma, porque es un house show, no un evento televisado".

«Cada vez que rezo le digo hola, porque con él tuve la rivalidad más especial que he tenido sobre el ring, y era un buen amigo. El "Falls Count Anywhere Match" que hicimos fue ura magia. Hubo un show de The Great American bash donde tuvimos un combate genial también, y poco después yo la fastidié y me suspendieron».