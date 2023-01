¿Alguien de verdad cree que Vince McMahon ronda otra vez WWE únicamente para encargarse del proceso de venta de la empresa; como aseguró Nick Khan, luego de varias reuniones de Triple H exponiendo lo mismo a los talentos?

Hace casi dos semanas, tuvimos constancia, vía Dave Meltzer, que Mr. McMahon ya hacía de las suyas por el cuartel general de WWE en Stamford (Connecticut).

«Respecto a un apunte del Observer de esta pasada semana sobre lo rápido que cambian las cosas, nos habían contado que Vince McMahon sólo estaba de vuelta para facilitar una venta y que no estaría en la oficina ni haría cambios, pero eso ya ha cambiado . Ringside News fue el primero en informar que McMahon está de vuelta en la oficina y sugiriendo cambios, y también hemos confirmado esa historia . Le dijeron a los talentos el viernes que Paul Levesque seguiría al cargo de lo creativo y Levesque planteó la posibilidad de que Vince pudiera hacer sugerencias y que él habla con mucha gente sobre lo creativo y pueden hacer sugerencias, pero es el tipo que tiene la última palabra».

Y mientras no tenemos nuevas noticias de que el veterano promotor haya tomado de nuevo el timón creativo de WWE, ni tampoco de que la empresa tenga un comprador mejor situado que otro, Mike Johnson de PWInsider corrobora lo reportado por Meltzer.

