Nikki Cross insinúa posible aparición en Royal Rumble 2023

Nikki Cross no ha sido vista en el ring de la WWE desde hace algunas semanas en la marca roja. Sin embargo, la ex Campeona Raw hizo varias apariciones furtivas, insinuando el regreso de su versión de Sanity, y con la probable reaparición de sus ex compañeros inclusive.

Nikki ha experimentado una transformación significativa en octubre de 2022, cuando dejó de ser la “casi super heroína”, y tras bastidores, ha estado acechando a la superestrella de la WWE Candice LeRae durante algunas semanas en Monday Night Raw, aunque todavía no se traduce en algo físico.

Nikki Cross recientemente recurrió a su cuenta de Twitter un mensaje críptico para el Universo WWE antes de su posible regreso al ring en Royal Rumble 2023, ya que le añadió una fotografía donde se la mostraba que estaba entrenando. El mensaje se inspiró en la letra de la canción I Will Wait‘ de Mumford & Sons.

Now I'll be bold

As well as strong

And use my head alongside my heart

So take my flesh

And fix my eyes

A tethered mind free from the lies pic.twitter.com/pWZvlSKqoH

— Nicola Glencross (@WWENikkiCross) January 26, 2023