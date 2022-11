Conan O’Brien: «The Rock inspiró una de sus frases en mí»

El reconocido actor, escritor, guionista de Los Simpsons, músico y presentador de televisión estadounidense, Conan O’Brien, recientemente aseguró que él fue la persona que influyó en The Rock para que pudiera crear una de sus tan icónicas frases.

Dicha frase es: «Why don’t you go have a nice tall glass of shut-up juice?» Que, en español, sería algo así como: «¿Por qué no vas a tomarte un buen vaso de —¡cállate!— jugo?» Esta frase ha sido utilizada en promos del pasado por The Rock, y en una reciente entrevista en The Howard Stern Show:

► Conan O’Brien recuerda cuando The Rock usó una de sus frases en un show

«Uno de mis momentos de mayor orgullo en la comedia es que solía jugar mucho con los escritores. Entraba en la sala y les decía: ‘¡Tranquilos, idiotas!’ Y continuaba con un discurso de críticas hacia ellos. Y cuando alguno de ellos me respondía, yo les decía: ‘¿Por qué no vas a tomarte un buen vaso de —¡cállate!— jugo?’ Esta frase luego la dije en shows de comedia y de allí la tomó The Rock.

«Tommy Blancha era un escritor de comedia increíble, y una de las mentes con más ideas originales que he conocido… Podrías hablar de cualquier cosa con ese hombre. Eso le sirvió y me encantó, siempre supe que iba a ser un tipo fascinante, muy bueno, y él dejó nuestro show para irse a trabajar a la World Wrestling Federation».