Esta semana, Jeff Jarrett volvió a aparecer luego de otra victoria de Jay Lethal con guitarra en mano. Y dijo cosas bastante interesantes: la primera, que quería totalmente en el talento de Lethal y por eso lo iba a proteger y a intentar llevar a posiciones de estelaristas en AEW por medio de un plan que empezó a estar en marcha desde la semana pasada.

Y luego, dijo unas frases que, sin duda alguna, son unos dardos envenenados que lanza hacia WWE. Y en específico, hacia Triple H, su antiguo jefe cuando estaba al mando de los House Shows de WWE en una etapa muy reciente, y hacia Braun Strowman, quien recientemente fue blanco de críticas de sus colegas por decirle «saltarines que empacan mis bolsas de mercado» a varios luchadores de la era moderna.

«Satnam Singh sí es un verdadero gigante, no un monstruo de fantasía con jeans apretados rojos y producido por el circo del nariz de banano».

Strowman lucha con un apretado pantalón rojo desde que regresó a la empresa y, por otro lado, es bien sabido las bromas hacia Triple H por el tamaño desproporcionado de su nariz.

.@TheLethalJay scores the victory and we're served a history lesson from the #LastOutlaw @RealJeffJarrett LIVE on #AEWDynamite on @TBSNetwork! pic.twitter.com/GNfR0d9opi

— All Elite Wrestling (@AEW) November 10, 2022