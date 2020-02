El 9 de febrero de 1999, un día después de cumplir 27 años, The Big Show firmó un contrato por diez años con WWE. Lo hizo después de haber dado sus primeros pasos en la industria luchística en WCW, donde fue dos veces Campeón Mundial de Peso Completo, además de sostener tres veces el Campeonato Mundial de Parejas. Vince McMahon tenía plena confianza en su nuevo monstruo y no cometió un error. Dicha confianza no se vio solo en que firmara por una década, sino porque lo hizo por una importante cantidad de dinero y porque fue impulsado a la primera plana desde un primer momento.

► Comienzo del Big Show en WWE

Para «el atleta más grande del mundo» fue llegar y besar el santo, lo cual no gustó demasiado a muchos luchadores del elenco. De esto precisamente habló durante su reciente visita a la Broken Skull Sessions de Stone Cold Steve Austin.

«Cuando llegué a WWE no estaba preparado para nada de lo que estaban haciendo. Mi transición fue tan difícil porque todos los demás muchachos estaban a un nivel completamente diferente, completamente diferente. Empecé trabajando con The Public Enemy. Así de malo fue, con el debido respeto. Pero los luchadores top en ese momento no me hablaban. «The Rock sí que fue bueno conmigo. Rocky fue muy amable conmigo. Y él estaba también haciendo lo suyo, construyendo su camino. Aunque quizá el vestidor estaba demasiado enojado conmigo como para que fuéramos amigos. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo era el chico nuevo, un tipo grande, había conseguido ese gran contrato y todas esas cosas molestaban a todos en el vestidor. Fue difícil«.

21 años después, podemos afirmar que el futuro miembro del Salón de la Fama supo hacer lo que tenía que hacer para convertirse en una estrella, en un luchador respetado, en un luchador querido. Ahora es una leyenda. Pero no tuvo un comienzo fácil.