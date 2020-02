The Fiend no ha tardado mucho en recomponerse de su primera y enorme derrota. Después de perder el Campeonato Universal, perdiendo su invicto desde que está endemoniado, comenzó una rivalidad con John Cena de cara a un mano a mano en WrestleMania 36. ¿De qué forma podría haberse recuperado mejor? No hizo falta nada más que la aparición del enmascarado cuando la también estrella de Hollywood abandonaba el escenario para armar la lucha.

► ¿Quiere WWE destruir a sus estrellas?

Ahora queda ver cuál es el siguiente episodio de esta trama, porque obviamente ambos se encontrarán en el camino antes del magno evento. Mientras, echemos un vistazo a algunas publicaciones que Bray Wyatt ha estado haciendo en Twitter en las últimas horas. En una de ellas muestra su acuerdo con una fanática que pregunta si la empresa tiene la intención de desturi sus personajes.

Yes — Bray Wyatt (@WWEBrayWyatt) February 29, 2020

— ¿Ponen a sus nuevos Campeones de Parejas (John Morrisson y The Miz perdieron ante The Usos en SmackDown) a perder limpiamente en un combate sin título en disputa? ¿Están intentando destruir completamente sus personajes? — Sí.

También hizo varias publicaciones acerca de su derrota.

Revenge is a confession of pain Chapter 4: atonement and the addict. — Bray Wyatt (@WWEBrayWyatt) February 29, 2020

«La venganza es una confesión del dolor. Capítulo 4: expiación y el adicto».

To my mockingbird, Not a loss, but instead a sacrifice. He wasn’t a chapter in my tale. I began with a mission. And now I’m where I was supposed to be. You’ll see. — Bray Wyatt (@WWEBrayWyatt) February 29, 2020

«A mi ruiseñor, no es una derrota, es un sacrificio. Él no fue un capítulo de mi historia. Comencé con una misión. Y ahora estoy donde debería estar. Ya verás».

Ha perdido el título, pero enfrentar a «The Champ» no es menos importante. Obviamente, no van a tener una rivalidad a largo plazo. Pero en este poco más de un mes que tienen por delante pueden contar una historia realmente interesante. Una historia que mantenga al demonio en primera plana, que lo ponga todavía más prendido de lo que ha estado hasta ahora y que haga que esta reciente derrota no tenga mucha importancia.